Drei Monate, mindestens. Das war die schmerzhafte Diagnose der Ärzte nach Michael Kratzers heftigem Unfall beim vorletzten Lauf zur Motocross-Staatsmeisterschaft im burgenländischen Oberdorf vor drei Wochen. Der Steirer stürzte bei einer Wellensektion und zog sich dabei einen doppelten offenen Beckenbruch samt Muskelverletzung zu. "Das hat alles andere als gut ausgeschaut damals. Der Heilungsprozess sollte drei Monate dauern, hat es geheißen", sagt Kratzer, der aber schon am Wochenende beim Staatsmeisterschafts-Finale in Hochneukirchen (NÖ) in der MX-Open-Klasse zur Verwunderung aller am Start stand.