Im Sommer 2019 standen Verena Hiden (20 Jahre/-57 kg) und Lisa Tretnjak (19/-57) in Warschau als Kadettinnen erstmals bei der selben Europameisterschaft auf der Matte, vier Jahre später ist es bei der U21-EM in Den Haag (7. – 9. September) nun wieder so weit. Seit 2012 sind die beiden Vereinskolleginnen bei SU Noricum Leibnitz und haben schon viel gemeinsam erlebt. „Wir sind auch neben der Matte gut befreundet und bauen uns gegenseitig vor jedem Turnier auf“, sagt Hiden über die Beziehung zu Tretnjak, mit der sie sich bei Turnieren auch oft ein Zimmer teilt. „Wir wissen sofort, wem welches Bett gehört – meines ist irgendwie immer näher am Bad“, sagt Hiden lachend. „Wir sind ein eingespieltes Team.“