Ganz große Augen machte GAK-Wasserspringerin Cara Albiez, als Constantin Popovici in der Grazer Auster seine Goldmedaille aus Japan hervorholte. Der Rumäne kürte sich im Juli in Fukuoka zum Weltmeister im Klippenspringen, im Land der aufgehenden Sonne tauchte er nach einem sensationellen Sprung aus 27 Metern im Wasser unter. Aktuell trainiert der 34-Jährige in Graz - nicht zum ersten Mal. "Ich habe im vergangenen Jahr zum ersten Mal hier trainiert", sagt Popovici, der in einer Beziehung mit GAK-Klub-Obfrau Angela Passenbrunner lebt. "Im Sommer genieße ich es, outdoor zu springen und auch das Team hier ist super."