Zu Weihnachten ist Sandro Siebenhofer noch mit seinen Eltern zu Hause gesessen und hat besprochen, wie er noch zehn Jahre als Skicrosser im Weltcup für Furore sorgen will. Der Murtaler war da gerade am Weg zurück, das Comeback stand unmittelbar bevor.

Jetzt, Ende Juni, lässt es Siebenhofer nach zehn Jahren im Weltcup bleiben. Das Comeback ist nämlich so richtig in die Hose gegangen: Erster Qualifikationslauf, wenige Fahrsekunden, ein Verschneider – und die Menisken im gesunden Knie mussten daran glauben. "Ich bin damals im Schnee gesessen und habe nicht gewusst, ob ich lachen soll", sagt der 26-Jährige.

In der Vorbereitung auf das erste Comeback war der Krakaudorfer noch motiviert. Und Motivationsschübe hat es auch in der Reha nach der neuerlichen Knieverletzung am 12. Jänner gegeben. "In Summe war das aber brutal ermüdend, es hat mir die Motivation gezogen", sagt Siebenhofer. Immer wieder der gleiche Gedanke: "Warum und wofür tu' ich mir das noch an?"

Gemeinsam mit seiner Psychologin hat Siebenhofer dann den Entschluss gefasst, einen Schlussstrich zu ziehen. "Die Liebe zum Sport ist da. Aber das Feuer lodert nicht mehr." Und so bereitet sich Siebenhofer auf das Leben nach dem Sport vor. Und der Sport wird auch da im Mittelpunkt stehen. Für die Ausbildung zum D-Trainer hat er sich bereits angemeldet, einer Karriere als Trainer im Weltcup soll nichts im Wege stehen. "Am meisten werden mir das Reisen und die Kollegen fehlen", sagt Siebenhofer. Das würde sich mit einer Trainertätigkeit erledigen.

Als Trainer wird er dem Sport erhalten bleiben

Dass Siebenhofer immer auch auf seine Ausbildung geschaut hat, soll sich da auch bezahlt machen. Der Krakaudorfer absolviert gerade den Bachelor in Psychologie via Fernstudium in Deutschland, der Master in Sportpsychologie soll folgen. "Das war meinen Eltern immer wichtig, dafür bin ich auch sehr dankbar", sagt Siebenhofer.

Und bei aller Erleichterung, die Entscheidung getroffen zu haben, hätte er sich seinen Abgang anders vorgestellt: "36 Jahre, gesund, zwei Olympia-Medaillen, dreimal Gesamtweltcup. Und dann ein Heimsieg vor 20.000 Fans und sie tragen mich auf den Schultern zum Strand", sagt er lachend. Nachsatz: "Ist sich nicht ganz ausgegangen."

Rookie of the Year ist er im Weltcup aber einmal gewesen, Junioren-Weltmeister auch. "Ich muss mich für meine Karriere nicht genieren." Dass die Lust, wieder einzusteigen, kommt, kann sich Siebenhofer nicht vorstellen. Die Momente, in denen er den Rücktritt bereut, gibt es aber sicher. "Wenn ich zuschaue und einer gewinnt, den ich vor den Verletzungen noch problemlos herpaniert habe."