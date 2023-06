Die Muskeln zwicken noch immer. Doch es ist ein angenehmes Zwicken, weil es bei Johanna Färber positive Emotionen auslöst: Bouldern zur Primetime, im Finale eines Weltcups und bei prächtiger Stimmung. Zum dritten Mal in ihrer Kletterkarriere hat die Steirerin in Brixen ein Weltcupfinale erreicht, Platz sechs bedeutete ihr zweitbestes Weltcup-Resultat überhaupt. Es war eine Form-Bestätigung zum bestmöglichen Zeitpunkt, denn am Mittwoch beginnt die Qualifikation für den Heimweltcup in Innsbruck.