Mit nahezu hellseherischen Fähigkeiten prophezeiten die Cheerleader der Graz Giants den Ausgang der österreichischen Meisterschaften bei den Sport Austria Finals. „Gold“ und „Blue“ riefen die G5 Ladies in der Junior All Girl und tatsächlich wanderte Gold zu Blau – der Titel zu den Giants. Mit einer echten Machtdemonstration krönten die Steirerinnen ihre Leistung beim Heimspiel im Sportpark, der nächste große Meilenstein nach der fixierten EM-Qualifikation.

Direkt nach der Routine wussten die Gigantinnen schon, was sie da gerade auf die Matte gezaubert hatten, der Jubel kannte keine Grenzen. „Wir waren alle so erleichtert und haben gewusst, dass wir es nicht hätten besser machen können“, erklärte Maja Wastl nach dem Gold-Auftritt.

Der gut gefüllte Sportpark sorgte beim Heimspiel zwar für beste Stimmung, aber auch für etwas angespannte Nerven. „Wir waren richtig nervös, die Aufregung war groß. Wenn Familie und Freunde in der Halle sind, ist es noch einmal spezieller, da freut man sich aber auch umso mehr, wenn es funktioniert.“

Fokus auf EM

Dafür verantwortlich sind neben den Athletinnen auch Coaches wie Viktoria Korell. Sie sah von ihrer Truppe eine „fantastische“ Performance. „Wir haben gewusst, dass die Siegchancen groß sind, wenn wir es auf die Matte bringen. Das Niveau war sehr hoch und für uns ist es einfach eine enorme Erleichterung.“ Bei der Medaillenübergabe wurde schon ordentlich gefeiert, beim anschließenden Essen fand die Siegesfeier eine Fortführung.

Nun liegt der Fokus aber schon auf dem nächsten Großevent, der EM Anfang Juli in Italien. „Wir sind supergespannt und hoch motiviert. Das wird sicher ein Wahnsinnsabenteuer“, freut sich Wastl.

In der Klasse „All Girl“ verpasste die steirische G5-Pride einen Podestplatz als Vierte nur ganz knapp. Erfolgreicher war der Nachwuchs. Für die jungen Gigantinnen gab es in der Klasse „Youth All Girl“ und „Mini All Girl“ jeweils den zweiten Platz hinter den Cheerleaderinnen der Danube Dragons aus Wien.