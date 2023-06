Das Interesse am Darts-Sport nimmt seit Jahren beständig zu. Das schlägt sich auch in der Teilnehmerzahl bei den Meisterschaften in der Halle B im Sportcenter Eggenberg nieder. Am Samstag werden die Doppel ausgetragen (ab 12 Uhr), am Sonntag stehen ab 9 Uhr die Einzelbewerbe auf dem Programm (Hauptturnier ab 12.30 Uhr). Bis Freitag waren mehr als 180 Spieler und Spielerinnen gemeldet, immerhin 29 Frauen sind mit von der Partie. Im Feld steht unter anderem der Wiener Hannes Schnier, der im April bei den Austrian Open in Premstätten mit dem Einzug in die zweite Runde für Aufsehen sorgte.

Nicht dabei sind die heimischen Top-Profis wie Mensur Suljovic, der noch immer auf die Staatsbürgerschaft wartet, oder Rowby-John Rodriguez. Aber nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht dürfen. PDC-Profis ist es verboten, bei anderen TV-Events mitzumachen. Von der Meisterschaft aber gibt es einen Livestream.