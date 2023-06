Was 2021 mit einer Feuertaufe in Graz begonnen hat, hat sich als Fixpunkt der österreichischen Sportszene etabliert: Zum dritten Mal werden heute in der steirischen Landeshauptstadt die Sport Austria Finals eröffnet. Das bedeutet vier Tage lang den buntesten Sportmix, den Österreich zu bieten hat: 6500 Aktive aus 28 Sportverbänden machen sich die Staatsmeistertitel aus. Darunter auch Vanessa Herzog: Die Eisschnellläuferin und mehrfache Olympia-Teilnehmerin tritt im Inline-Speedskating an, ist mit zahlreichen Medaillen die erfolgreichste Sport-Finals-Athletin – und sieht Ähnlichkeiten zu den fünf Ringen: "Es ist natürlich schwer zu vergleichen, Olympia ist international. Aber es ist ähnlich: Hier haben wir eine Siegerehrung in der Stadt, man kann sich viele andere Bewerbe anschauen", sagt die 27-Jährige.