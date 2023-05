Cheerleading – für viele handelt es sich dabei nach wie vor "nur" um eine Nebenattraktion bei Sportevents. Gute Stimmung und das Anfeuern der Spieler am Feld seien die Hauptaufgaben, heißt es oft. Dass dem ganz und gar nicht so ist, beweist vor allem der österreichische Cheerleading-Nachwuchs – und das schon seit Jahren. Erst im April feierte Rot-Weiß-Rot Doppelgold bei der Weltmeisterschaft in Orlando – mit ordentlich Steirer-Power im Gepäck.