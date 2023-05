Ab Sonntag blickt die Judo-Welt für eine Woche nach Doha, wenn sich die besten Judoka des Planeten bei der Weltmeisterschaft messen. Österreichs Nationalteam-Trainerin Yvonne Snir-Bönisch fordert im Vorfeld „zwei Medaillen und das ist durchaus realistisch. Mit Michaela Polleres, Shamil und Wachid Borchashvili und Aaron Fara haben wir vier, die jederzeit für eine Medaille gut sind. Und auch die anderen können durchaus überraschen.“ Die anderen, das sind unter anderem die steirischen Vertreter Katharina Tanzer (SU Noricum Leibnitz/-48 kg) und Marcus Auer (Creativ Graz/-60 kg), die bereits heute nach Katar abheben. Sie sind gleich am Sonntag im Einsatz, schon am Montag geht es retour nach Österreich, um sich auf den Grand Prix in Linz Ende Mai vorzubereiten.