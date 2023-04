Es ist gut möglich, dass man beim Rechbergrennen am Wochenende zwei Mal hinsehen muss: zwei idente Autos, zwei Mal steht derselbe Nachname darauf. Bloß die Heckflügel - einer in orange, der andere in schwarz - bringen Licht ins Dunkel: Doch, das eigene Urteilsvermögen ist schon intakt. Vielmehr steckt dahinter das rasende Ehepaar aus St. Ruprecht an der Raab: Sigrid und Christian Ferstl nehmen erstmals am Rechbergrennen teil.