Nicht wenige Bergrallye-Fans wunderten sich bei der Präsentation des Rennkalenders, dass nach Jahren der Lauf in Hofstätten/Raab von der Bildfläche verschwand. So richtig weg ist die Region aber nicht, wird zum ersten Mal in Markt Hartmannsdorf, genauer gesagt auf der anderen Seite des Hügels um den Sieg gefahren. „Ein großes Grundstück mit vielen Plätzen für Zuschauer wurde verkauft und deshalb hat es in Hofstätten nicht mehr funktioniert“, erklärt Michael Wels vom MSC Gleisdorf. Auf der Wiese grasen mittlerweile Pferde, die PS-Power mit Motor weicht aus.