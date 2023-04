Was du im Winter nicht trainierst, das holst du im Sommer nicht mehr auf.“ Michael Kratzers Einstellung zum Sport ist professionell und so wurde der Aufenthalt in Neuseeland nicht zu einer Genussreise, sondern zu einem Trainingslager mit besonderem Flair. Anfang Jänner hob er ab, zum Auftakt der Staatsmeisterschaft ist er zurück. „Es war cool, das erleben zu dürfen, und wir haben auch ein bisschen was gesehen.“ Gemeinsam mit Freundin Sonja verweilte er am anderen Ende der Welt. „Die Möglichkeit, dort für Honda Rennen fahren zu dürfen, war ein Wahnsinn.“ Vulkangestein, neue Strecken, die Luftfeuchte und der andere Sprit forderten, die Gegner taten es in den Rennen ebenso. Vier mal ist er am Start gestanden, hat auch das Podest erklommen. „Ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass ich gleich um den Sieg mitfahren werde, aber ich musste mich erst an die Bedingungen gewöhnen.“ Ein bisschen Freizeit zum Erkunden der einmaligen Landschaft blieb bei allen Trainings dennoch, außerdem feierte er seinen 29. Geburtstag in Mount Maunganui.