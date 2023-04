Es ist für einen Veranstalter alles ein wenig entspannter, wenn das Drehbuch schon einmal durchexerziert wurde. Das merken auch Diethard Sternad und sein Team vom MSC Gamlitz in diesen Tagen. War im Vorjahr der Karsamstag noch ein ungewollter „Fasttag“, ist der OK-Chef heuer wieder bei der Fleischweihe dabei. „Es läuft einfacher, wenn die Abläufe eingespielt sind“, sagt er und so hat sich auf der Rennstrecke in St. Andrä/Höch schon richtig viel getan. 250 Meter Betonleitwände und 70 Siloballen wurden für die Bergrallye am Ostermontag bereits aufgestellt. 35 Mitglieder des Klubs haben den Großteil der Vorbereitungen schon erledigt. „Am Sonntag werden wir noch arbeiten und die Bögen bei Ziel und Start bauen wir am Montag in der Früh auf.“