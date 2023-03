Im Vergleich zu den 42,36 Sekunden, die Karl Schagerl bei seinem Streckenrekord im Jahr 2019 benötigt hat, sind 40 Jahre eine Ewigkeit. Das Traditionsrennen der Bergrallye begeht am kommenden Sonntag sein Jubiläum - und Karl-Heinz Binder weiß als Organisator und Pilot wohl am besten, was sich in vier Dekaden am meisten geändert hat. "Die Autos sind schneller geworden, wir ein bisserl älter. Und wir fahren mit Hirn, früher sind wir oft mit der Brechstange gefahren", sagt Binder und lacht.