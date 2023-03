Die Olympischen Spiele 2024 werfen im Reitsport bereits ihre Schatten voraus. Die Qualifikationsphase ist angelaufen, in sämtlichen olympischen Reit-Sparten (Springen, Dressur und Vielseitigkeit) könnten die rot-weiß-roten Farben vertreten sein. Die Steiermark im Speziellen schielt besonders in der Vielseitigkeit und in der Dressur nach Paris: So sorgt in der Vielseitigkeit eine glückliche Fügung dafür, dass Österreich durchwegs gute Karten auf einen Startplatz hat. Da viele europäische Nationen über die WM im Herbst 2022 schon ein Olympia-Ticket ergattert haben, könnte Österreich bei der EM im August ein siebenter oder sogar achter Platz noch für einen Team-Quotenplatz (drei plus ein Ersatzreiter) reichen.