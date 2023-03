Ein nahezu kitschiges Ende fand der erste Skibergsteigen-Weltcup in Schladming. Ausgerechnet beim Heimrennen sicherte sich Sarah Dreier im Vertical-Rennen ihren ersten Weltcupsieg – vor den Augen ihrer Familie, die sie über die gesamte Zeit hinweg lautstark unterstützte. „Das ist sicher der schönste Tag in meinem Sportler-Leben und ich kann es eigentlich noch gar nicht begreifen, was da gerade passiert ist“, sagte die sympathische Salzburgerin und dankte ihrem angereisten Anhang: „Ich konnte die Atmosphäre so richtig aufsaugen. Im letzten Drittel, wo dann meine ganze Familie, die Freunde und der Fanklub gestanden sind – das hat mich noch einmal so richtig gepusht.“