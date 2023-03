Athleten aus 27 Ländern und von fünf Kontinenten – das gab es noch nie – kämpfen im spanischen Boi Taüll um WM-Medaillen im Skibergsteigen. Die Sprintweltmeister wurden bereits ermittelt, heute geht es im Vertical weiter. Unter den besten Skibergsteigern der Welt stehen in der Allgemeinen Klasse mit Johanna Hiemer und Armin Höfl auch zwei Steirer am Start. Bei den Junioren starten Julian Tritscher und Nils Oberauer und sind da durchaus Medaillenkandidaten. Oberauer hat in seiner Altersklasse bereits einen Weltcupsieg feiern können, Tritscher konnte im Individual-Weltcup bereits aufzeigen. Der Ramsauer Tritscher ist im Sprint der U20-Athleten zum Pechvogel avanciert. Er führte in seinem Viertelfinallauf, hat vor der letzten Tragepassage aber die blaue Linie verbotenerweise überquert und wurde in Folge auf Rang 26 zurück gereiht, statt um das Finale kämpfen zu dürfen.