Mit Geburtsjahr 2008 war Hanna Karrer mit die Jüngste im gesamten Feld, am Ende strahlte die 15-Jährige am Wochenende bei ihrem überhaupt ersten Europacup-Antreten im Big Air in Davos als Zweite vom Podium. "Es ist kaum zu beschreiben", sagt die junge Gleisdorferin. "Es war extrem cool, ich habe mir nicht erwartet, beim ersten Mal so gut abzuschneiden."