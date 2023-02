Die Entscheidungen um die Goldmedaillen bei der WM im Naturbahnrodeln in Deutschnofen (ITA) waren einigermaßen deutlich: Mit Alex Gruber und Evelin Lanthaler holten sich zwei Lokalmatadore in ihrer Heimat den WM-Titel. Spannender war das Rennen um Silber und Bronze – vor allem bei den Herren: Der Steirer Michael Scheikl benötigte in drei Wertungsläufen gesamt 0,31 Sekunden mehr als der Weltmeister und war eine hauchdünne Hundertstel schneller als der Tiroler Thomas Kammerlander.

Bei den Damen gingen die weiteren Medaillen an Greta Pinggera (ITA, +1,53) und an die Oberösterreicherin Tina Unterberger (+1,89). Michelle Diepold aus Aflenz (+3,40) belegte Rang sechs.

Der Livestream vom Sonntag zum Nachschauen:

Der Samstag zum Nachschauen: