Die steirischen Hallenmeisterschaften von heute bis Sonntag bilden für den Trainer des Landesleistungszentrums, Jakub Maly, einen "Kontrollwettkampf". Er schicke die meisten seiner Athletinnen und Athleten bei allen Bewerben in der Auster in die Kurzbahn, um die Form unter Wettkampfbedingungen zu testen, die wichtigen Wettbewerbe stehen aber erst bevor, betont Maly. So haben etwa Laura Paier und Jakob Feuchter die Gelegenheit, sich für die Europäischen Olympischen Jugendspiele in Marburg (Juli) zu qualifizieren, Julia Haar habe dem Trainer zufolge "realistische Chancen, es zur Jugend-Europameisterschaft im Juli zu schaffen".