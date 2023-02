Mit dem fünften Platz war Florian Freigassner die Überraschung beim Finale des Junioren-Weltcups in Umhausen. Nach einem Bänderriss im Sprunggelenk ging sich die Teilnahme gerade noch aus – und dann rodelte der 17-Jährige nicht nur zu seinem besten Resultat im Junioren-Weltcup, sondern war auch bester Österreicher. Beste Voraussetzungen also für die Junioren-Europameisterschaft in Mariazell, die an diesem Wochenende stattfindet. "Das war für mich selbst überraschend", gibt Freigassner zu, "dieses Resultat möchte ich jetzt bei der Junioren-EM bestätigen", sagt er.