Morgen beginnt im italienischen Friaul mit der Eröffnungsfeier das „European Youth Olympic Festival“ für Nachwuchssportlerinnen und -sportler zwischen 14 und 18 Jahren. Das größte Jugendsportevent Europas bringt 14 Wintersportarten in der italienischen Region, aber auch in Kärnten und Slowenien auf die große Bühne. Mitten im Medaillenkampf, der eine Woche lang dauern wird, sind auch 15 steirische Athleten in sechs verschiedenen Sportarten. Die größten Fraktionen bilden dabei die Nordischen Kombinierer und die Eishockey-Girls mit jeweils vier steirischen Startplätzen.