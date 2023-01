Knapp drei Jahre ist es her, dass ein Feuer den Reitstall Bergmühle in Leibnitz in Schutt und Asche gelegt hat. Menschen war dabei zum Glück nichts passiert, doch einige Pferde sind in den Flammen verendet. Das Feuer hat das Leben des Reitstall-Pächters Gerfried Puck auf den Kopf gestellt. Nach zehn Jahren in der Steiermark hat der gebürtige Kärntner seine Zelte in Leibnitz abgebrochen und mit seiner Familie in Salzburg ein neues aufgestellt. Und auch auf sportlicher Ebene hat sich für den Springreiter von Weltklasseformat einiges geändert.