Es geht los für das steirische Team "Razoon – more than racing". In den Vereinigten Arabischen Emiraten fällt der Saisonstart für das Rundstreckenteam bei den 24 Stunden von Dubai. Der Rennstall aus Eggersdorf setzt in dieser Saison auf einen KTM X-BOW GTX. Als Fahrer wird ein Quintett eingesetzt: Daniel Drexel, Ernst Kirchmayr, Kris Rosenberger, Gerhard Trenker und Leo Pichler geben Gas. Dominik Olbert: "Es war immer ein Traum von mir, bei den 24 Stunden von Dubai als österreichisches Team mit einem österreichischen Rennwagen und österreichischen Fahrern am Start zu stehen. Ich bin sehr stolz, dass uns das gelungen ist, noch dazu mit einer so prominenten Fahrerbesetzung."

Neben den Eggersdorfern ist noch ein Steirer im Einsatz: Porsche-Pilot Klaus Bachler.