Georg Michl

Zwei Klassiker begeisterten

Nicht nur Weltstar und Sieger Geraint „G“ Thomas machte die Wiedergeburt des Altstadtkriteriums im Juli zu einem Radsportfest. Der 25. Pflasterklassiker lockte nach 15 Jahren Pause wieder Tausende an die Strecke und bot dem Straßenradsport – von den Kindern über die Profis bis zu den Handbikern – eine große Bühne. Den geplanten Termin für 2023 können sich Fans schon vormerken: der 25. Juli. Denn der Klassiker behält seinen legendären Termin am Dienstag nach der Tour de France.

Im Oktober brillierte dann ein Kenianer bei einem weiteren Grazer Klassiker: George Nyamori Onyancha lief beim Graz-Marathon mit 2:09:24 Stunden einen neuen Streckenrekord.

Daniel Jerovsek

Auf der größten Bühne

Es war etwas Besonderes, als Österreichs Fußballnationalteam der Frauen bei der EM in England das Eröffnungsspiel gegen die Gastgeberinnen bestritten hat. Im altehrwürdigen Old Trafford in Manchester strömten knapp 69.000 Fans ins Stadion und sorgten so für eine (vorläufige) Rekordkulisse bei einer Frauen-EM. Mittendrin: die Steirerinnen Carina Wenninger, Viktoria Schnaderbeck, Barbara Dunst und Sarah Puntigam sowie Celina Degen, und Isabella Kresche. Die Steiermark, sie ist im heimischen Frauen-Fußball das Bundesland mit einem beeindruckend guten Output. Auch nach dem Karriereende von Schnaderbeck scharren die nächsten jungen weiß-grünen Talente bereits in den Startlöchern.

David Baumgartner

Sportliche, grüne Vielfalt

Wie viele Menschen der Sport bewegt und was er in ihnen auslöst, wurde im Juni in Graz demonstriert. Die Sport Austria Finals lockten 6000 Aktive aus 27 Verbänden in die Landeshauptstadt. Das „Mini-Olympia“, das 2023 (7. bis 11. Juni) wieder nach Graz kommt, erhält nicht nur die sportliche Vielfalt eines ganzen Landes, sondern steckt auch alle Besucher mit ihrer positiven Energie an.

Energie ist das Stichwort vieler Vereinsfunktionäre, die sich über die Enkerltauglichkeit ihres Vereins Gedanken machen. Sei es die Energiegewinnung, Mülltrennung oder Fahrgemeinschaften – der Klimaschutz ist im Sport angelangt. Dafür gebührt ehrenamtlich Tätigen größte Anerkennung – hoffentlich ziehen 2023 viele weitere nach.

Michael Lorber

Trauer, Gänsehaut und ein Vermächtnis

Eine der größten Persönlichkeiten, die (nicht nur) den steirischen Sport jahrelang geprägt hat, verabschiedete sich am 1. Mai 2022 für immer. Fünf Tage vor seinem 81. Geburtstag verstarb Sturms Jahrhunderttrainer Ivica Osim – ausgerechnet am Gründungstag der Grazer. Bevor der in Sarajevo geborene Bosnier in seiner Heimatstadt beigesetzt wurde, hatte es eine bewegende Gedenkfeier in der Merkur-Arena gegeben, zu der mehrere Tausend Sturm-Fans kamen. Für ein Vermächtnis ist gesorgt. Zusätzlich zum Ivica-Osim-Platz vor dem Stadion bekommt Graz auch eine Ivica-Osim-Straße, die zur Merkur-Arena führen wird.

Clemens Ticar

Medaillenreiches Jahr

Österreichs Herren und das Downhill-Mountainbiken? Da denkt man zuerst an den Gnaser David Trummer und seine Silberne bei der Heim-WM in Leogang 2020. Andreas Kolb hält da heuer aber durchaus mit: Europameister in Maribor, Topergebnisse im Weltcup. Vor Kolb ist kein Österreicher im Weltcup auf das Podium gerast.

Nordisch sorgte – anders als zuletzt – ausnahmsweise kein steirischer Kombinierer für Aufsehen. Der Brucker Skispringer David Haagen zeigte bei der Junioren-Weltmeisterschaft mit Silber von der Normalschanze im Einzel und Gold mit der Mannschaft auf. Lisa Hirner wurde mit der Kombinations-Staffel bei der Junioren-Weltmeisterschaft mit Bronze belohnt.

Matthias Janisch

Rot als neue Trendfarbe

Auf den prall gefüllten Tribünen war wie in den vergangenen Jahren erneut Orange die Trendfarbe Nummer eins, auf der Strecke gab beim diesjährigen Formel-1-GP in Spielberg aber Rot den Ton an. Zum ersten Mal seit Michael Schumacher 2003 gewann Ferrari den Großen Preis von Österreich – diesmal in Person von Charles Leclerc. Der Monegasse lieferte ein fehlerfreies Rennen ab und ließ sich von den Tausenden Verstappen-Anhängern nicht beirren. Gepaart mit dem Sprint am Vortag bekamen die Zuschauer am Ring auch 2022 beste Rennaction geboten – die sich 2023 wiederholen wird. Erneut steht für die Formel 1 ein Sprint-Wochenende am Red Bull Ring in Spielberg auf dem Programm.

Christian Albrecht

Auf dem Rasen, auf der Matte

In der ersten ganzen Saison von Trainer Gernot Messner musste der GAK in der 2. Fußball-Liga erst zwei Niederlagen einstecken. Auch Sturm II ist in der Liga angekommen, Lafnitz trotzt den äußeren Umständen mit beherzten Leistungen und seit der Wiederbestellung von Abdulah Ibrakovic ist auch dem KSV wieder der Klassenerhalt zuzutrauen.

Auf der Judo-Matte glänzte mit Verena Hiden sowie Nina und Marcus Auer ein junges steirisches Trio mit internationalen Erfolgen, die verletzungsgeplagte Lisa Tretnjak rafft sich immer wieder aufs Neue auf. Gewichtheberin Johanna Pfeilstöcker (+87 kg) holte Gold bei der U17-EM, Julian Heidenbauer (+109 kg) ist seit November stärkster Steirer.