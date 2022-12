Die Fragezeichen vor dem Saisonstart der Naturbahnrodler waren wohl lange nicht mehr so groß wie diesmal. Am Freitag eröffnen die Herren um 10 Uhr das Wettkampfjahr offiziell auf der Winterleiten - und alles blickt gespannt auf Zeiten, in denen die Rodeln die Ziellinie passieren. Denn eine Änderung des Reglements könnte diese unter Umständen etwas erhöhen, das Feld dafür aber näher zusammenrücken.