Ein Verein, der für einige Jahre in der Versenkung im österreichischen Männervolleyball verschwunden war, mischt wieder ganz oben mit: Der TSV Hartberg hat in den jüngsten Spielen der Reihe nach Weiz, Graz, Ried, Meister Waldviertel und zuletzt auch auswärts Europacup-Teilnehmer Aich/Dob, eine der ganz großen Adressen in Österreich, geschlagen. Heute, Samstag, geht es zu Hause um 19 Uhr gegen Tabellenführer Tirol. "Die Halle wird beben, so wie früher", erklärt Manager Markus Gaugl, der schon seit Tagen in den digitalen Medien die Werbetrommel rührt.

Wenn Trainer Markus Hirczy über den Aufstieg seiner aktuellen Generation spricht, dann ist er den Freudentränen nah. "Sie waren unsere Ballkinder, als wir im Europacup gespielt haben und sie hatten den Traum, selbst einmal da zu spielen. Und jetzt ist es fast schon so weit", sagt Hirczy, der das Team 2016 in der zweiten Liga wieder übernommen hat.

Neue Generation aufgebaut

Zwei Jahre zuvor hatte der Verein entschieden, keine Legionäre oder auswärtige Spieler mehr zu holen, um die langsam in die Jahre gekommene erste Hartberger Heldengeneration mit Gaugl, Bujak, den Haring-Brüdern, Schweighofer, Mörth, Loder oder Hirczy selbst "künstlich" im Oberhaus zu halten. Stattdessen zog man sich freiwillig in die zweite Liga zurück und gab jenem Team Zeit sich zu entwickeln, das den österreichischen Nachwuchs dominiert hatte.

Die erste Hartberger Erfolgsgeneration nach ihrem Einzug in das Cupfinale 2008 © Raimund Heigl

Österreichischer Meister der U11, Finalist in der U13 und U15, österreichischer Meister der U20 - das ist die Erfolgsbilanz von Lukas (17) und Matthias (20) Glatz, Max Steinböck oder Max Bruchmann. Dazu kamen im Sommer zwei Legionäre - Diagonalangreifer Djorde Knezevic und Außenangreifer Dmytro Federenko sowie der auch erst 18-jährige Mittelblocker Richard Hensel aus Wien. Als sich dann Nationalteam-Aufspieler Max Thaller, der zehn Jahre lang europaweit unterwegs war, entschloss, in seine Hartberger Heimat zurückzukehren, war das letzte Stück im Erfolgspuzzle gefunden.

"Die jungen haben einen unglaublichen Spirit, sie geben in jedem Training Vollgas und nehmen viel auf sich - auch jene, die dann am Wochenende nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Am Tag vor dem Sieg gegen Graz waren wir mit sechs Spielern in den Volksschulen der Region unterwegs, um 400 Kindern zu zeigen, wie wir unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben", erzählt Hirczy.

Entscheidend für den aktuellen Erfolgslauf sei die Mischung zwischen den Eigenbauspielern und den Leistungsträgern, es ist wieder ein Teamgeist zu spüren, der auch die erste Generation ausgezeichnet hat. "Die Jungen haben in der zweiten Liga gegen den Abstieg gespielt und ihn verhindert, dann haben sie aus eigener Kraft den Aufstieg in die erste Liga geschafft und sie sind U20-Meister geworden. Sie haben keine Angst in den entscheidenden Situationen, weil sie wissen, was sie können", analysiert Hirczy.

Und das wird auch in der Stadt wahrgenommen. "Gegen Waldviertel waren schon wieder mehr als 500 Leute in der Halle. In unserer kleinen, engen Halle entsteht dann schnell ein Hexenkessel", erzählt Gaugl, der die Leute als Hallensprecher selbst einpeitschen wird, während Carina Müller für die Musik sorgt. Das hat früher Markus Holerit gemacht, der dem aktuellen Team von der U11 bis zur U15 auch die hohen technischen Fertigkeiten beigebracht hat. Assistiert hat ihm damals ein 14-jähriger Nachwuchsspieler namens Max Thaller. "Müssen nur wollen", von "Wir sind Helden" war damals ein Motto. Die Musikgruppe gibt es nicht mehr, doch Hartbergs Volleyball hat jetzt neue Helden...