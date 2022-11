Wenn am Wochenende in Val Thorens (FRA) der Weltcup der Skibergsteiger mit einem Sprint und einer Mixed-Staffel beginnt, nimmt Johanna Hiemer ihre erste volle Saison seit Langem in Angriff. „Das ist der Plan. Ich muss schauen, wie ich das körperlich schaffe“, sagt die 27-Jährige. Hiemers Herausforderung: „Ich will nicht nur als Profisportlerin, sondern auch als Mama performen.“ Zwei und vier Jahre alt sind die Söhne der Schladmingerin, die in Bayern wohnt. „Und die zwei sind auch der Hauptgrund, warum ich noch nicht gepackt habe. Ich hoffe, ich vergesse nichts.“ Das Gefühl vor dem Saisonauftakt ist gut – wie Hiemer das gute Gefühl auf Schnee umsetzt, muss sich zeigen. Freilich hat sie weniger Schneetage als ihre Kontrahentinnen.