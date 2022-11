Wenn die absolute Freeski-Elite wieder Halt am Stubaier Gletscher macht, steigt im Snowpark Stubai Zoo der schon fast traditionelle Auftakt in die neue Weltcup-Saison. Beim ersten Slopestyle-Bewerb duellieren sich von Donnerstag bis Samstag nicht nur Weltstars wie Andri Ragettli und Birk Ruud, mittendrin statt nur dabei ist auch die steirische Nachwuchshoffnung Luis Resch. Bereits im Vorjahr konnte der 18-Jährige in Tirol erstmals Weltcup-Luft schnuppern und bekam dabei Lust auf mehr. "Für mich gibt es schon einige Unterschiede zum Vorjahr. Durch das Training im Sommer und die intensive Vorbereitung habe ich viele Sachen dazugelernt, bin sicherer am Ski geworden. Ich fühle mich jetzt richtig gut aufgestellt", erklärt Resch.