Jorge Martin hat sich die Pole Position für den australischen Grand Prix in beeindruckender Manier gesichert. Der Pramac-Ducati-Pilot, der vor diesem Wochenende noch nie auf einem MotoGP-Bike auf Phillip Island gefahren war, brach in 1:27,767 den Rundenrekord von Jorge Lorenzo, der bis ins Jahr 2013 zurückreicht.

Marc Marquez (Repsol Honda Team) war ebenfalls unter dem Rundenrekord, als er im Q2 Zweiter wurde, während Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ebenfalls in der ersten Reihe landete und damit der Schnellste der Titelanwärter war. Die ersten drei in der Meisterschaft sind Dritter, Vierter und Fünfter, wobei Aleix Espargaro (Aprilia Racing) in Reihe 2 steht und Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) direkt neben ihm starten wird.

Schnellster KTM-Pilot war Brad Binder. Der Südafrikaner kam aber auch über den 16. Platz nicht hinaus.

© KK/MotoGP

Das Rennen beginnt nach MESZ am Sonntag in den Morgenstunden. Bereits um 5 Uhr (hier im Liveticker) geht's los. ServusTV überträgt live.