Sektdusche, Titelfeier und ein Siegerfoto mit Freundin Sonja - für Michael Kratzer hätte das Finale der Motocross-Staatsmeisterschaft im niederösterreichischen Kirchschlag nicht besser verlaufen können. Der Steirer sicherte sich mit Platz drei seinen zweiten Gesamtsieg in der MX-Open-Klasse und belohnte sich am Ende für eine starke Saison. "Es ist unglaublich. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet und jetzt ist es endlich passiert. So richtig glauben kann ich es noch nicht", sagte Kratzer zu seinem Titelgewinn. Gefeiert wurde im engsten Kreis, Nachwehen sind erst für Dienstag vorhergesagt. "Am Tag nach einem Rennen bin ich noch voll im Actionmodus, stehe früh auf und kann nicht ruhig sein. Wenn ich zweimal darüber geschlafen habe, fährt der Körper erst runter und lässt ein wenig aus."