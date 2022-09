Zwei Jahre war es relativ still – doch der Applaus ist wieder stark im Kommen. Auch die Galanacht des steirischen Sports musste zwei Jahre aussetzen. Heute gibt der Höhepunkt des steirischen Sportjahrs sein Comeback. „Diese Galanacht des Sports ist wirklich ein besonderes Event – das aus mehreren Gründen“, sagt Sportlandesrätin Juliane Bogner-Strauß, die als Chefin der Landessportorganisation Steiermark (LSO) auch Gastgeberin der Gala ist. Auch, weil die „aktuelle, krisenhafte Zeit alles andere als spurlos am Sport vorüber ist. Daher ist es mir persönlich so wichtig, gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern einen tollen Abend zu haben, an dem wir gleichzeitig Geld für den Nachwuchssport sammeln können.“