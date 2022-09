Egal, ob in Bruck oder in Trofaiach gespielt wird, die Füchse sollen zur Heimmacht werden. Das war die Zielsetzung bei der Kaderzusammenstellung bei den Herren von Bruck/Trofaiach. "Wir wollen zu Hause jedem in der Liga Paroli bieten können", sagt Manager Karlheinz Weiland, "und die gesamte Mannschaft hat bei diesem Heimsieg wirklich stark gekämpft". Mit dem 36:27 (19:12) gegen Vöslau haben die Obersteirer den selbst an sich gestellten Anspruch unterstrichen. "Wir haben uns die zwei Punkte fest vorgenommen", sagt Christoph Neuhold. Nach neun Jahren in Krems und Deutschland hat der Aufbauspieler und Abwehrrecke wieder in der Trofaiacher Halle – also "zu Hause" – gespielt. "Es war wie früher", sagt er mit einem Lachen, "es hat viel Spaß gemacht, vor den Fans in dieser Halle zu spielen".