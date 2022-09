Als Erstes will Leon Bergmann der beste Torhüter Österreichs werden. „Das wäre der erste Schritt. Dann kommt die Welt und was sonst noch da draußen ist...“, sagt er und lacht. Der Keeper der HSG Graz hat große Ambitionen und legt sich dafür ins Zeug. Zehn Trainingseinheiten stehen an, Regenerations-, Stabilisations- und Mobilisationseinheiten nicht mitgerechnet. Der Weg soll ihn in die großen Ligen führen, Barcelona wäre ein Traumarbeitgeber.