Bevor es für Nina Auer nächste Woche in der Gibs wieder mit der Schule losgeht, genießt die junge Judoka gemeinsam mit der Familie noch die letzten Sonnenstrahlen in Caorle.

Nach dem heurigen Jahr kommt der Campingurlaub auch verdient: Die 15-jährige Grazerin holte in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm gleich dreimal Silber und einmal Bronze im U18-Europacup, sicherte sich die Titel bei den heimischen Meisterschaften in U16, U18 und U21 und zum Drüberstreuen auch Bronze bei der U18-EM in Porec.

„Das gesamte österreichische Team war dort und hat uns alle angefeuert, das war richtig cool“, sagt Auer. Wie auch bei der U18-WM in Sarajevo, wo sie Fünfte wurde, ist sie an der späteren Siegerin gescheitert. „Das war mein erstes Jahr, wo ich international starten durfte“, sagt Auer. „Mein Ziel war es, gute Kämpfe zu zeigen, ich habe aber viel mehr erreicht, als ich gedacht hätte“, sagt die Judoka. Im nächsten Jahr hofft Auer auf eine Teilnahme am Europäischen Olympischen Jugendfestival und „vielleicht klappt es ja mit einer WM-Medaille“.