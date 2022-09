Luca Schlegl lässt in der Steiermark auf der Kartbahn alle hinter sich. Nicht verwunderlich, dass er sich in der Vergangenheit den Landesmeistertitel mit höchstmöglicher Punkteanzahl sicherte. Auch national machte der 15-Jährige mit dem Vizemeistertitel bei den österreichischen Meisterschaften auf sich aufmerksam.

Mitverantwortlich für den Erfolg ist auch sein Mechaniker, der kein Geringerer als sein Vater ist. „Wir sind ein perfekt eingespieltes Team“, sagt Luca Schlegl, der sich „keinen besseren Mechaniker“ vorstellen kann. Seine ersten Runden zog der motorsportbegeisterte Steirer auf der Kalsdorfer Bahn, nachdem er sich als kleines Kind beim Rechbergrennen in den Motorsport verliebt hatte. Der Geruch des Benzins, das Adrenalin am Start und das Gefühl, als Erster die Zielflagge zu sehen, begeistern den Frohnleitner.

Wie sein großes Vorbild Charles Leclerc, der ebenfalls im Kartsport seine Anfänge machte, will auch Luca Schlegl in der Formel 1 Karriere machen. Gelingt das nicht, will der Motorsportler Schauspieler werden.