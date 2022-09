Sie sorgt mit ihrer Position als „Main Base“ bei den Cheerleaderinnen der Graz Giants seit 2012 für Halt bei den Figuren und hat sich in den letzten Jahren zur Kapitänin hinaufgearbeitet. Beyonce Osahon hat nicht nur mit den Teamkolleginnen der Giganten einige Staatsmeistertitel auf ihrem Konto, sondern ist auch mit dem österreichischen Nationalteam sehr erfolgreich.

Erst im April kürte sich die 16-jährige Grazerin gemeinsam mit rund 30 weiteren Athletinnen bei der Weltmeisterschaft in Florida in der Kategorie „Senior All Girl Elite“ zur Weltmeisterin. Das erste WM-Gold für Team Austria bedeutet der Aufstieg in die Königsklasse des Cheerleadings. Dort wird sich Österreich dann mit Topnationen wie den USA und Finnland messen.

Für Beyonce Osahon ist Cheerleading aber viel mehr, als nur an der Seitenlinie neben den Footballspielen zu tanzen. „Viele Zuschauer wissen gar nicht, dass unsere Sportart eigene Meisterschaften hat“, erklärt die 16-Jährige und will mit ihrer Rolle als Kapitänin vor allem ihre Teamkolleginnen motivieren.