Von 12. bis 13. August findet erstmals der Austrian Junior Cup auf dem Red Bull Ring statt. In der vierten Runde der Rennserie sind insgesamt neun Österreicher am Start. Mit Lena Kemmer und Janis Beneditschitz fahren auch zwei Steirer mit um die Podestplätze. Vor allem Kemmer, die bereits ihre zweite Saison im Austrian Junior Cup fährt, hat gute Chancen auf eine Top 3-Platzierung. Im letzten Rennen in Kroatien versäumte sie hauchdünn mit Platz vier das Podest.