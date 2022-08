Zwölf Athleten bzw. Athletinnen entsendet der Verband nach München, acht davon werden sich an der Boulderwand versuchen. Eine von ihnen ist die Steirerin Johanna Färber (24). "Ich freue mich schon richtig auf die EM und es ist richtig cool, wenn man sich in der Zeit zwischen den Wettkämpfen auch andere Sportarten anschauen kann." Nach überstandener Ellbogenverletzung ist sie guter Dinge. "Ich habe mich in den letzten Wochen richtig gut vorbereitet, vor allem der Wettkampf in Graz war richtig lässig, um die Form zu testen. Die Fitness hat gepasst und ich denke, es ist einiges möglich", erklärte sie nach Platz vier beim "Bloc Summer" in ihrer Heimatstadt. Die Erwartungen will sie dennoch nicht zu hoch ansetzen. "Ich weiß, dass mir einige Wochen an Training fehlen. Aber ich denke, dass ich trotzdem das Beste herausgeholt habe."