Zwei glänzende Mitbringsel hat Pepo Puch aus Herning bereits zuhause. An jenem Ort, an dem am Samstag die Weltmeisterschaft in den Disziplinen Dressur, Para-Dressur, Springen und Voltigieren eröffnet wird, hat er bei der EM im Jahr 2013 zwei Mal die "Goldene" abgeräumt. "Ich erinnere mich gut. Aber es hat sich viel getan", betont er. Wie wahr: Die Anlage in der dänischen Stadt hat sich geändert, "sie ist wesentlich größer, weil jetzt viel mehr Disziplinen stattfinden. Das ist das größte Pferdefest der Welt", sagt Puch.