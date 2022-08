Noch sind die Routen, an denen fachkundige Kletterer aus ganz Europa seit Tagen tüfteln, ein gut gehütetes Geheimnis. Ab Donnerstag wagen sich dann die besten und geschicktesten Kletterinnen und Kletterer des Kontinents an die prächtige Wand am Tagger-Areal: Der Bloc Summer geht in seine zweite Auflage, nach der Premiere im Vorjahr auf dem Mariahilferplatz findet das Spektakel diesmal in der Puchstraße statt. Das Besondere: In den Altersklassen U16, U18 und U20 werden diesmal die europäischen Jugendmeistertitel im Bouldern in Graz vergeben.