Für Markus Saurugg war rund um die vorletzte Etappe der Springreitbundesliga alles für einen Heimsieg in Farrach angerichtet. Doch von einem Moment auf den anderen wurde alles völlig nebensächlich: Sein Sohn Moritz war unmittelbar vor dem Hauptbewerb im Freejump-Kids-Cup-Bewerb schwer zu Sturz gekommen. Der Notarzt-Hubschrauber flog Saurugg Junior in das LKH Graz. "Es geht ihm wieder gut, er hat eine leichte Gehirnerschütterung und bleibt für eine Nacht zur Überwachung im Spital", sagte ein erleichterter Markus Saurugg. "Ich bin glücklich, dass der Sturz keine schwerwiegenderen Folgen hat. In diesem Augenblick ist der sportliche Erfolg Nebensache. Man ist emotional berührt und alles bekommt einen anderen Stellenwert", gab der steirische Springreiter zu.