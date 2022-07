Er kam, fuhr und siegte – in Abwesenheit von Simon Wagner war Hermann Neubauer der große Favorit bei der Rallye Weiz. Und der Salzburger wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Der Staatsmeister von 2019 führte die Rallye von der ersten Sonderprüfung bis zur Powerstage durchgehend in seinem Ford Fiesta Rally 2 an. „Natürlich war es diesmal etwas anderes in Abwesenheit von Simon. Ich habe nicht mein letztes Hemd riskiert, aber auch nicht gebummelt. Danke an die tollen Fans an den Strecken.“ Am Ende hatte er 1:15 Minuten Vorsprung auf Adam Brezik (CZE/Skoda Fabia). Als Dritter des Endklassements wurde Günther Knobloch in seinem Skoda Fabia wieder einmal bester Steirer. Der Weizer Kevin Raith (Fiesta Rally 2) war nach technischen Problemen auf einer Sonderprüfung zu spät am Start und vergab so die Chance auf das Podest – Platz fünf. Er beendet das Heimrennen einen Rang vor seinem Bezirkskonkurrenten, dem Birkfelder Gernot Zeiringer (Fiesta R5).