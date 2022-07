Kommenden Winter gibt es in der neuen Olympia-Disziplin Skibergsteigen nach drei Jahren Pause wieder einen Weltcup in Österreich. Wie der ÖSV am Donnerstag mitteilte, ist Schladming im März 2023 Gastgeber von zwei Bewerben. Am 17. März steht auf der Planai-Piste ein Nachtsprint auf dem Programm, am Sonntag folgt ein Aufstiegsrennen über 600 Höhenmeter. 2026 bei den Winterspielen in Cortina/Mailand feiert die Sportart ihre Olympia-Premiere.

Zuletzt hatte es im Jänner 2019 in Bischofshofen Weltcupbewerbe in Österreich gegeben. Die Saison 2022/23 umfasst sieben Stationen, der Auftakt erfolgt Ende November in Val Thorens (FRA), der Abschluss Mitte April in Tromsö (NOR). Schladming ist die vorletzte Station. Die WM wird Ende Februar/Anfang März in Boi Taüll (ESP) ausgetragen.

Ausgetragen werden bei den Winterspielen Sprints für Frauen und Männer sowie eine Mixed-Staffel über eine etwas längere Distanz. Das von den meisten ÖSV-Athleten bevorzugte Individual-Format wird es laut den IOC-Beschlüssen der Vorwoche nicht geben.