Die steirischen Schwimmvereine strecken während des Krieges in der Ukraine ihre helfenden Hände aus. Schon seit Wochen befinden sich ukrainische Schwimmerinnen und Schwimmer in der Steiermark, denen ein regelmäßiges Training im Verein ermöglicht wird. Bei der offenen, steirischen Meisterschaft in Kapfenberg am vergangenen Wochenende waren schon zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer dabei – und vor der Schwimm-EM im August gesellt sich das ukrainische Wasserspringer-Nationalteam hinzu.