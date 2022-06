Am Namen Paier kommt man weder vorbei, wenn man Nennlisten der steirischen Schwimmmeisterschaft durchforstet, noch schwimmt man in der Regel an ihm vorbei ... Es sei denn, man gehört selbst zur Schwimm-Spitze. Seit Jahren mischen die vier Geschwister Lilli (10 Jahre), Laura (14), Linda (17) und Daniel Paier (19) die steirische und österreichische Schwimmszene gehörig auf und sind vor allem auf der Brustlage eine Klasse für sich. Ein Bild davon kann man sich derzeit in Kapfenberg machen, wo bis Sonntag die steirische Meisterschaft stattfindet.