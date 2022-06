Es war eine echte Show, die die Rollenrolder auf dem Schoßberg abgeliefert hatten. Mit Vollgas rasten sie auf die Kurven zu, um im letzten Moment mit den Beinen zu bremsen und dann das Sportgerät mit viel Gefühl in die Kurven zu lenken. "Den Schloßberg runter ist ein Wahnsinn. Ich hätte mir nie gedacht, dass das so spektakulär wird. Vom Ambiente und dem Sportlichen her war es wohl das Größte, was ich erleben durfte", sagte Michael Scheikl, "es waren zwar nur drei Kurven, aber die und das Kopfsteinpflaster haben einem alles abverlangt."