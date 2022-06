Der größte Judo-Junioren-Europacup des Jahres steigt in Graz

An diesem Wochenende geht im Raiffeisen Sportpark in Graz der top-besetzte Junioren-Europacup über die Bühne. Die steirischen Judoka Marcus Auer und Verena Hiden wollen in der Heimat aufzeigen.