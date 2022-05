Das Hügelland um Hartberg wird am Wochenende wieder zur Hochburg der heimischen Motorsportszene, wenn die Hartbergerlandrallye die besten Fahrer der Österreichischen Meisterschaft in die Oststeiermark lockt. Während das Lenkrad bei den steirischen Piloten dabei fest in Männerhand ist, geben in zwei Boliden aber Frauen den Ton an. Birgit Gangl und Sabine Pailer sind als Beifahrerinnen im Einsatz. „Die Vorfreude ist riesig, endlich wieder Motorsport. Die erste Sonderprüfung soll sehr schnell sein, da bin ich gespannt“, erklärt Pailer, die bei der Hartberglandrallye mit Johann Stelzl und einem Opel Corsa OPC in der RC4-Klasse an den Start geht.